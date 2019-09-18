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Хидео Кодзима раскрывает тайны игры "Death Stranding" (Видео)

Хидео Кодзима раскрывает тайны игры "Death Stranding" (Видео)
13:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Перед релизом проекта его автор Хидео Кодзима начал постепенно рассказывать о своем творении.

Долгое время Death Stranding оставалась загадочной и непонятной для широкой публики игрой: каждый новый трейлер еще больше запутывал геймеров.

Сперва геймерам представили ролик, который показал различные игровые механики, а теперь и сам гений выдал некоторые секреты своего детища, сообщает 4PDA.

Вслед за 49-минутным роликом с TGS 2019 в сети появилось сразу два объемных интервью с Хидео Кодзимой: на порталах Game Informer и GameSpot. В них известный японец рассказал журналистам о многих деталях Death Stranding, которые раньше держали в тайне. 

Главные особенности Death Stranding:

  • Кодзима считает, что его тайтл положит начало новому жанру – Strand Games. Поскольку одной игры может быть недостаточно, чтобы закрепить свежую идею, геймдизайнер подумывает выпустить еще несколько похожих проектов – в том числе и сиквелы Death Stranding.
  • Геймдизайнер-прежнему не до конца понимает собственное творение, но считает, что общий концепт можно описать японским понятием omoiyari. Оно означает внимательность, сострадание к другим.
  • В игре будут "лайки". Их можно получить, если оставленный вами предмет пригодится кому-нибудь другому: за каждое его использование начисляется один "лайк". Можно получить и больше, но только если так решит геймер, который обнаружил ваш подарок. Никакой пользы от самих "пальцев вверх" нет, это просто приятный бонус, своего рода чаевые.
  • В Death Stranding придется следить за действительно большим количеством параметров. Это, уверен автор, добавляет реализма. Как и действительно огромный открытый мир, в котором просто весело ходить. На упреки в создании "симулятора ходьбы" Кодзима отвечает просто: люди еще не до конца понимают новый жанр. 

Дата выхода Death Stranding. Напомним, Death Stranding выйдет уже 8 ноября 2019 года. Пока заявлена только одна платформа, консоль Sony PlayStation, однако согласно популярному мнению, Death Stranding не будет эксклюзивом Sony – слишком уж многое на это указывает.

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Технологии, Игры, Техно, Death Stranding, Хидео Кодзим, Игра Death Stranding.
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