Хидео Кодзима раскрывает тайны игры "Death Stranding" (Видео)

Новости технологии:Перед релизом проекта его автор Хидео Кодзима начал постепенно рассказывать о своем творении.
Долгое время Death Stranding оставалась загадочной и непонятной для широкой публики игрой: каждый новый трейлер еще больше запутывал геймеров.
Сперва геймерам представили ролик, который показал различные игровые механики, а теперь и сам гений выдал некоторые секреты своего детища, сообщает 4PDA.
Вслед за 49-минутным роликом с TGS 2019 в сети появилось сразу два объемных интервью с Хидео Кодзимой: на порталах Game Informer и GameSpot. В них известный японец рассказал журналистам о многих деталях Death Stranding, которые раньше держали в тайне.
Главные особенности Death Stranding:
Кодзима считает, что его тайтл положит начало новому жанру – Strand Games. Поскольку одной игры может быть недостаточно, чтобы закрепить свежую идею, геймдизайнер подумывает выпустить еще несколько похожих проектов – в том числе и сиквелы Death Stranding.
Геймдизайнер-прежнему не до конца понимает собственное творение, но считает, что общий концепт можно описать японским понятием omoiyari. Оно означает внимательность, сострадание к другим.
В игре будут "лайки". Их можно получить, если оставленный вами предмет пригодится кому-нибудь другому: за каждое его использование начисляется один "лайк". Можно получить и больше, но только если так решит геймер, который обнаружил ваш подарок. Никакой пользы от самих "пальцев вверх" нет, это просто приятный бонус, своего рода чаевые.
В Death Stranding придется следить за действительно большим количеством параметров. Это, уверен автор, добавляет реализма. Как и действительно огромный открытый мир, в котором просто весело ходить. На упреки в создании "симулятора ходьбы" Кодзима отвечает просто: люди еще не до конца понимают новый жанр.
Дата выхода Death Stranding. Напомним, Death Stranding выйдет уже 8 ноября 2019 года. Пока заявлена только одна платформа, консоль Sony PlayStation, однако согласно популярному мнению, Death Stranding не будет эксклюзивом Sony – слишком уж многое на это указывает.
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