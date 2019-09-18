Call of Duty: Mobile: Activision объявила дату релиза и требования к игре

Новости технологии:Call of Duty: Mobile уже прошла бета-тестирование в Азии и теперь планирует выйти на всемирный рынок.

Activision и Tencent объявили, что глобальный релиз Call of Duty: Mobile состоится 1 октября. Игра будет доступна во всех странах, где работает Google Play и App Store за исключением материкового Китая, Вьетнама и Бельгии. Так что геймеры из Украины и стран СНГ смогут наконец-то оценить мобильную "колду".

На запуске в Call of Duty: Mobile будет доступен классический мультиплеерный режим, а также "королевская битва". Разработчики также будут добавлять временные мероприятия, плейлисты и так далее. В игру перекочуют знакомые фанатам серии персонажи и мультиплеерные карты, вроде Nuketown, Crash и Hijacked.

Activision также опубликовала системные требования Call of Duty: Mobile. Android-пользователям понадобиться устройство с двухъядерным процессором на 1,2 ГГц, от 1,5 ГБ оперативной памяти, 1,5 ГБ свободного места и Android 4.3.

Разработчики же рекомендуют Android-пользователям играть на устройствах с 8-ядерным процессором на 2 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ. Android нужен не ниже 8.0. На смартфонах Apple игра запуститься начиная от iPhone 7 и iOS 9.