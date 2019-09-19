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Создан новый биометрический инструмент, который встраивается в наушники для разблокировки телефона

Создан новый биометрический инструмент, который встраивается в наушники для разблокировки телефона
11:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии:Новый биометрический инструмент под названием EarEcho, встраивается в наушники и идентифицирует геометрию ушного канала.

В настоящее время наушники стали повсеместным аксессуаром. Они позволяют не скучать по дороге на работу или во время бега, прослушивать аудиокниги и разговаривать с другими людьми, не прислоняя телефон к уху. Но оказывается, это чудо техники можно использовать и по совершенно неожиданному назначению. 

Команда ученых из Университета Буффало создала биометрический инструмент, который использует модифицированные беспроводные наушники для аутентификации пользователей смартфонов через уникальную геометрию их ушного канала. Команда создала прототип биометрической системы, включающей пару наушников-вкладышей и крошечный микрофон. Также ученые разработали методы обработки акустических сигналов для ограничения шумовых помех и математические модели для обмена информацией между компонентами EarEcho. 

EarEcho работает довольно просто. У каждого из нас уникальная геометрия слухового прохода, и изменить ее практически невозможно. Это значит, что у каждого человека звук распространяется по-разному, отражаясь и поглощаясь стенками внешнего уха. Поэтому возможно послать сигнал в слуховое отверстие и поймать отраженный от стенок звук. Этот звук и будет уникальной биометрической подписью владельца, по которой можно не только разблокировать телефон, но и совершать платежи, например.

Создав устройство, команда ученых решила проверить его в деле. Для этого исследователи собрали 20 испытуемых, которые прослушивали небольшие аудиозаписи, включающие в себя различные речевые, музыкальные и другие материалы. Команда проводила испытания в различных условиях (на улице, в торговом центре и так далее) и в разных положениях тела (сидя, стоя, склонив голову и так далее).

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Оказалось, что если EarEcho давали прослушать ответный сигнал в течение одной секунды, его вероятность распознавания была равна 95 процентам. Увеличение времени до трех секунд показало на 97,5 процентов верную идентификацию. 

Теоретически, пользователи могли бы полагаться на EarEcho, чтобы разблокировать свои смартфоны, тем самым уменьшая потребность в кодах доступа, отпечатках пальцев, распознавании лиц и других биометрических данных. Но авторы разработки считают, что самое большое потенциальное применение устройства — непрерывный мониторинг пользователя смартфона.

По словам ученых, EarEcho может быть полезно для совершения платежей, а также для повторных вводов кодов доступа и биометрических показателей, если телефон случайно заблокировался или вышел из нужного приложения.

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Наушники, Техника, Технологии, Техно, Разблокировка телефона, Блокировка телефона.
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