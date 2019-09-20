В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)

Новости технологии:Boeing впервые показала на видео новейший истребитель F-15EX.

Американский аэрокосмический гигант Boeing уже несколько лет работает над созданием новейшего истребителя последнего поколения F-15EX. Ранее на просторы мировой паутины уже утекали некоторые фотографии будущего самолета. Но сейчас появилось и видео того, как выглядит новинка авиации. Причем выложили его не кто-нибудь, а сами разработчики. К тому же, стали известны и некоторые другие детали, касающиеся истребителя нового поколения.

Как сообщают представители компании Boeing, F-15EX является самым экономичным, быстрым, хорошо вооруженным и передовым решением из когда-либо созданных инженерами и конструкторами компании. Новый боевой самолет будет оснащен самым быстрым и высокопроизводительным в мире бортовым компьютером, продвинутой системой управления полетом для эффективного расхода топлива и лучшего маневрирования и передовым электронным радаром, позволяющим засечь цели на очень большом расстоянии.

Согласно официальным данным, истребитель будет иметь 12 точек для подвески и крепления ракет класса "воздух-воздух" и 15 точек для оружия класса "воздух-земля". Таким образом, F-15EX станет одним из самых хорошо вооруженных истребителей в мире на данный момент.

F-15EX Boeing обеспечивает большую полезную нагрузку, мощность и дальность полета, чем любой истребитель в своем классе, — заявили представители Boeing. Усовершенствованная архитектура F-15 облегчает интеграцию нового оружия, созданного на базе новейших систем вооружения.

Стоит заметить, что в качестве "основы" при разработке F-15EX использовался далеко не новый и передовой истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle. Однако это не значит, что новая боевая машина "заранее устарела". От McDonnell Douglas F-15 Eagle взят лишь, если так можно выразиться, "каркас", который являлся крайне удобным и позволял легко устанавливать и менять модули, оборудование и вооружение. При этом в отличие от предшественника, F-15EX имеет куда большую маневренность, уже упомянутый расширенный боезапас и улучшенный комплекс решений по снижению радиолокационной заметности. А значит самолет будет не только довольно мощной боевой единицей, но еще и единицей, малозаметной для радаров потенциального противника.

Уже сейчас министерство обороны США совместно с ВВС США и при поддержке Комитета Сената по государственным ассигнованиям выделил 992,4 миллиона долларов для постановки на вооружение 8 истребителей F-15EX, 2 из которых уже готовы к эксплуатации и проходят серию испытательных полетов. Помимо этого, Boeing рассчитывает на интерес к F-15EX не только со стороны ВВС США, но и со стороны иностранных заказчиков, которые, согласно некоторым данным, должны будут закупать дополнительно порядка 24 боевых истребителей в год.