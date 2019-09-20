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Суд обязал Steam разрешить пользователям перепродавать игры: Valve готовит апелляцию

Суд обязал Steam разрешить пользователям перепродавать игры: Valve готовит апелляцию
02:46 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:По решению французского суда, пользователи Steam должны получить право перепродавать игры.

Французские пользователи Steam теоретически могут получить право перепродавать игры из цифрового магазина — парижский суд вынес такое решение по делу, возбуждённому группой потребителей несколько лет назад. Однако Valve уже готовится подать апелляцию.

Федеральный союз потребителей Франции (UFC-Que Choisir) разбирается с магазином Valve с 2015 года по ряду пунктов Соглашения пользователя Steam. Главный из этих пунктов говорит примерно следующее: пользователи сервиса должны согласиться с тем, что они на самом деле не покупают продукты в Steam, а просто получают подписку на использование контента и услуг.

Действующая политика Steam гласит, что перепродажа игр или учётных записей строго запрещена и любая попытка сделать это может привести к блокировке аккаунта.

Как сообщает французский сайт Next INpact, окружной суд Парижа постановил, что в Steam продаются не подписки, а лицензии. Вдобавок суд вынес следующие вердикты:

  • Valve не может хранить средства в кошельке Steam после того, как пользователь удалил свой аккаунт, и должна возмещать их по запросу.
  • Компания должна принять на себя ответственность, если пользователи каким-либо образом пострадали от Steam или того, что с ним связно, включая контент с пометкой бета-версии.
  • Компания Гейба Ньюэлла (Gabe Newell) не может претендовать на столь большое число прав на использование модов и другого контента, загруженного пользователями.
  • Valve нужно уточнить правила, за нарушение которых игрокам запрещают доступ к некоторым функциям сервиса.

Федеральный союз добавляет, что планирует бороться за права потребителей с бóльшим количеством платформ и продуктов. Дело со Steam основано на европейском законодательстве, так что окончательное утверждение закона может создать серьёзный прецедент в странах Европы.

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У Valve есть один месяц на выполнение условий суда — она должна убрать незаконные пункты из соглашения и опубликовать полное решение суда в своём магазине в течение трёх месяцев. Если компания откажется, то ей грозит штраф 3 000 евро в день на срок до шести месяцев.

Отметим, что полмиллиона евро для Valve — капля в море. По данным ExtremeTech, предполагаемый доход компании за один 2017 год оценивается в 4.3 миллиарда долларов.

Впрочем, Valve не хочет идти даже на такой штраф. Вице-президент по маркетингу компании Даг Ломбарди (Doug Lombardi) дал комментарий для PC Gamer, где заявил следующее: "Мы не согласны с решением парижского суда первой инстанции и будем его обжаловать. Решение не повлияет на Steam, пока апелляция находится на рассмотрении".

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Тем не менее Valve может изменить свои правила под влиянием правового давления. После того как Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей в 2014-м потащила компанию в суд, Valve сделала свою политику возврата средств более дружелюбной к клиентам. Через несколько лет компания проиграла окончательную апелляцию и была вынуждена заплатить штраф в размере 2.4 миллиона долларов.

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Суд, Valve, Игры, Steam.
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