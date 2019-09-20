Суд обязал Steam разрешить пользователям перепродавать игры: Valve готовит апелляцию

Новости технологии:По решению французского суда, пользователи Steam должны получить право перепродавать игры.

Французские пользователи Steam теоретически могут получить право перепродавать игры из цифрового магазина — парижский суд вынес такое решение по делу, возбуждённому группой потребителей несколько лет назад. Однако Valve уже готовится подать апелляцию.

Федеральный союз потребителей Франции (UFC-Que Choisir) разбирается с магазином Valve с 2015 года по ряду пунктов Соглашения пользователя Steam. Главный из этих пунктов говорит примерно следующее: пользователи сервиса должны согласиться с тем, что они на самом деле не покупают продукты в Steam, а просто получают подписку на использование контента и услуг.

Действующая политика Steam гласит, что перепродажа игр или учётных записей строго запрещена и любая попытка сделать это может привести к блокировке аккаунта.

Как сообщает французский сайт Next INpact, окружной суд Парижа постановил, что в Steam продаются не подписки, а лицензии. Вдобавок суд вынес следующие вердикты:

Valve не может хранить средства в кошельке Steam после того, как пользователь удалил свой аккаунт, и должна возмещать их по запросу.

Компания должна принять на себя ответственность, если пользователи каким-либо образом пострадали от Steam или того, что с ним связно, включая контент с пометкой бета-версии.

Компания Гейба Ньюэлла (Gabe Newell) не может претендовать на столь большое число прав на использование модов и другого контента, загруженного пользователями.

Valve нужно уточнить правила, за нарушение которых игрокам запрещают доступ к некоторым функциям сервиса.

Федеральный союз добавляет, что планирует бороться за права потребителей с бóльшим количеством платформ и продуктов. Дело со Steam основано на европейском законодательстве, так что окончательное утверждение закона может создать серьёзный прецедент в странах Европы.

У Valve есть один месяц на выполнение условий суда — она должна убрать незаконные пункты из соглашения и опубликовать полное решение суда в своём магазине в течение трёх месяцев. Если компания откажется, то ей грозит штраф 3 000 евро в день на срок до шести месяцев.

Отметим, что полмиллиона евро для Valve — капля в море. По данным ExtremeTech, предполагаемый доход компании за один 2017 год оценивается в 4.3 миллиарда долларов.

Впрочем, Valve не хочет идти даже на такой штраф. Вице-президент по маркетингу компании Даг Ломбарди (Doug Lombardi) дал комментарий для PC Gamer, где заявил следующее: "Мы не согласны с решением парижского суда первой инстанции и будем его обжаловать. Решение не повлияет на Steam, пока апелляция находится на рассмотрении".

Тем не менее Valve может изменить свои правила под влиянием правового давления. После того как Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей в 2014-м потащила компанию в суд, Valve сделала свою политику возврата средств более дружелюбной к клиентам. Через несколько лет компания проиграла окончательную апелляцию и была вынуждена заплатить штраф в размере 2.4 миллиона долларов.