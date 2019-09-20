В Японии заявили о создании первого вероятностного компьютера

Новости технологии:Японские ученые представили первый вероятностный компьютер.

Инженеры из Японского университета Тохоку и Американского университета Пердью представили первое устройство, работающее по схеме вероятностного компьютера. Об этом пишет Science Daily.

Современные компьютеры обычно хранят информацию в виде последовательности нулей и единиц. Считается, что в ближайшие годы может появиться компьютер будущего, который станет использовать квантовые биты — кубиты. Они смогут одновременно быть и нулями, и единицами: такой подход сможет в разы увеличить мощность компьютеров.

Вероятностный компьютер считается промежутком между классическими и квантовыми. Устройство работает с битами вероятности — "p-bits", которые могут быть либо нулем, либо единицей, в любой из отрезков времени.

При этом пи-биты работают при обычной комнатной температуре, как и любая классическая электроника.

Первым устройством вероятностного компьютера стала версия магниторезистивной оперативной памяти (MRAM), которая применяется в некоторых типах компьютеров для хранения информации. Ее соединили с транзистором, чтобы создать трехполюсник, флуктуации которого можно контролировать.

Всего инженеры собрали восемь таких устройств, что позволило заявить о появлении вероятностного компьютера. В ходе эксперимента устройство быстро справилось с тестовой задачей по факторизации целых чисел.