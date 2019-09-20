Финальная версия iOS 13 вышла: какие модели iPhone получат обновление

Новости технологии:Apple выпустила iOS 13, iPhone наконец получили темную тему и обновленный Safari.

Компания Apple, как и обещала, выпустила финальную версию операционной системы iOS 13. Пожалуй, iOS 13 сможет потягаться с другими версиями по количеству нововведений. Они не касаются интерфейса, зато много новых функций.

В первую очередь, это долгожданный темный режим и обновленный браузер Safari, мобильная версия которого теперь больше похожа на настольную и даже научилась скачивать файлы любых форматов и размеров.

Также это приложение Find My, которое позволяет искать затерявшееся устройство, даже разряженное, обновлённая вкладка "Фото" с удобными инструментами редактирования, новые функции редактирования в приложении "Камера", поддержка новых жестов (удерживания вместо усиленных нажатий), быстрый вход в приложения и на сайты с помощью Apple ID, Siri, которая теперь может включать музыку, подкасты, аудиокниги и радио, используя приложения сторонних разработчиков, и читать входящие сообщения с AirPods 2, абсолютно новое приложение "Напоминания" с расширенным функционалом.

Кроме того, разблокировка iPhone с помощью Face ID стала на 30% быстрее, приложения открываются до двух раз быстрее, а размер файлов загрузки стал меньше.

В следующем апдейте iOS 13.1, который выйдет 24 сентября, обещают добавить поддержку двух пар наушников.

iOS 13 установлена "из коробки" на новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Владельцы других моделей смогут установить обновление "по воздуху" либо через iTunes/Finder.

iOS 13 весит около 3 ГБ.

iOS 13 получат следующие модели:

iPhone 11

iPhone 11 Pro/11 Pro Max

iPhone XS/XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8/8 Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 6s/6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7‑го поколения)

Напомним, планшеты iPad с выходом операционной системы iPadOS обновляются отдельно.