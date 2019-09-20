Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет

Также соцсеть будет блокировать блоггеров, которые предлагают скидку на продукты или услуги, которые могут быть вредными для здоровья.
Instagram ограничит просмотр постов о диетах и пластических операциях через их негативное влияние на психическое здоровье подростков.
Согласно новым правилам, соцсети, посты, которые рекламируют продукты для похудения или пластические.
Разработчики считают, что просмотр контента о диетах и пластической хирургии может стать причиной пищевых расстройств и нездорового представление о своем теле. "Мы хотим, чтобы Instagram был местом позитива, поэтому стараемся уменьшить давление на своих пользователей", - отметила менеджер по вопросам публичной политики в Instagram Эмма Коллинз.