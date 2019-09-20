Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет

Новости технологии:Соцсеть будет блокировать блоггеров, которые предлагают скидку на продукты или услуги, которые могут быть вредными для здоровья.

Также соцсеть будет блокировать блоггеров, которые предлагают скидку на продукты или услуги, которые могут быть вредными для здоровья.

Instagram ограничит просмотр постов о диетах и пластических операциях через их негативное влияние на психическое здоровье подростков.

Согласно новым правилам, соцсети, посты, которые рекламируют продукты для похудения или пластические.

Разработчики считают, что просмотр контента о диетах и пластической хирургии может стать причиной пищевых расстройств и нездорового представление о своем теле. "Мы хотим, чтобы Instagram был местом позитива, поэтому стараемся уменьшить давление на своих пользователей", - отметила менеджер по вопросам публичной политики в Instagram Эмма Коллинз.