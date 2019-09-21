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"Живучие" смартфоны Apple: какие новые флагманы перестанут "стареть"

"Живучие" смартфоны Apple: какие новые флагманы перестанут "стареть"
22:37 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Наверняка, все помнят скандал, в который попала Apple в 2017 году.

В 2017 году компания призналась, что намеренно замедляет старые модели смартфонов, чтобы продлить жизнь их аккумуляторам. Такая практика существует и сейчас, но теперь пользователям предоставили право самостоятельно решать, замедлять или нет свой гаджет.

Однако новым моделям iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, похоже, эта проблема не грозит.

Что придумали

В новых моделях есть система управлениям питанием, контролирующая как программные, так и аппаратные компоненты. Эта система позволяет замедлить деградацию аккумулятора и сохранить производительность аппарата.

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"Энергопотребление iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max динамически отслеживается, а производительность контролируется, чтобы удовлетворять эти потребности в режиме реального времени. Эта система более продвинута, чем в предыдущих iPhone, и позволяет снизить влияние на производительность при старении батареи в вашем новом iPhone", - говорится на сайте Apple.

Apple также напоминает, что старый аккумулятор может привести к замедлению работы iPhone, понижению подсветки дисплея, уменьшению громкости динамика и скорости интернета.

Насколько "живучими" окажутся новинки - покажет время.

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Apple, iPhone, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.
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