Найди меня, если сможешь: ИИ научился играть в прятки (Видео)

Новости технологии:Стратегии, которые он придумал, были поразительными.

Ведущая лаборатория искусственного интеллекта OpenAI показала свой последний проект: искусственный интеллект (ИИ), который может играть в прятки. Исследователи отметили, что это пример того, как современные и очень простые методы машинного обучения могут дать сложные результаты.

ИИ играет в очень простую версию игры, где "ищущие" получают очки, когда те, кто прячется находится в их поле зрения. Сначала прячущиеся получают немного времени в начале, чтобы придумать план для укрытия — обе стороны могут перемещать объекты на игровом поле (например, блоки, стены и рампы) для получения преимущества.

Результаты этого простого обучения были весьма впечатляющими, отмечают ученые. В течение 481 миллиона игр в прятки ИИ начал разрабатывать стратегии и контрстратегии, а агенты ИИ перешли от хаотичного бега к координации со своими союзниками. К примеру, они использовали конструкции для того, чтобы укрыться от соперника, не дать ему возможности залезть на стену и ограждались от его взглядов с помощью сложных игровых блоков.

Это последний пример того, как много можно сделать с помощью простой техники искусственного интеллекта — усиленного обучения, отмечают исследователи. В этом случае системы искусственного интеллекта получают "награды" за желаемое поведение и свободны в изучении наилучшего способа максимизации своих вознаграждений.

В прошлом ученые использовали усиленное обучение наряду с другими методами для создания систем искусственного интеллекта, которые могут играть в сложные игры — например, военные стратегии.