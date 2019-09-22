К релизу готова: новый трейлер The Surge 2 (Видео)

Новости технологии:Focus Home и Deck13 выпустили релизный трейлер The Surge 2.

Как утверждают разработчики, сиквел понравится всем — как тем, кто жаждет увидеть улучшения по сравнению с первой частью, так и тем, кому просто хочется увлекательного экшена. При этом погружаться в оригинал необязательно — The Surge 2 в сюжетном плане самодостаточна.

Среди основных особенностей игры — беспощадные бои, привкус Dark Souls и ролевая система, позволяющая сотворить самых разных персонажей. Авторы также гордятся своей тактической расчленёнкой: чтобы раздобыть экипировку противника, нужно точечно отрезать конечности.

Предложение за предзаказ еще в силе: ранним покупателям дают дополнение URBN Gear Pack с набором брони, двумя видами оружия и косметическими предметами.

Релиз The Surge 2 состоится 24 сентября на PC (Steam), PlayStation 4 и Xbox One.