Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Импичмент Трампа возможен - заявление Конгресса США
Импичмент Трампа возможен - заявление Конгресса США
Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
Аталанта отыгралась на 5-й добавленной минуте: Малиновский стал лучшим игроком
Малиновский стал лучшим игроком в матче с Фиорентиной
Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)

Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)

Смотрите фото (6)
Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
23:33 Вс, 22 Сентябрь 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Xiaomi представила тизер нового смартфона Mi Mix 5G.

Уже через несколько дней, 24 сентября, компания Xiaomi представит свой новый флагман Mi Mix Alpha (он же Mi Mix 5G). В этот раз компания не стала раскрывать все карты перед анонсом (как это зачастую и бывает), а хранит молчание и лишь интригует рекламными тизерами.

Что нового

Самое главное — новые постеры говорят о том, что смартфон будет называться все-таки Xiaomi Mi Mix Alpha, а не Mi Mix 5G. Как все устройства линейки Mix, это будет флагман с необычным дизайном. Даже больше — если верить Xiaomi, это будет настоящая революция на рынке смартфонов. Поэтому не исключено, что 24 сентября нам покажут только концепт, а не готовое устройство.

Итак, один из постеров показывает максимально загнутые края дисплея — даже больше, чем у Vivo Nex 3 и Huawei Mate 30 Pro. Также сообщается, что экран будет занимать 100% лицевой панели.

Более того, в Weibo представители Xiaomi спрашивают у пользователей: «Действительно ли 100-процентная эффективная площадь дисплея — предел?».

На другом постере изображены три материала: Ti (титан), SiO2 (диоксид кремния) и AI2O3 (оксид алюминия). Возможно, это намек на то, что Xiaomi Mi Mix Alpha будет использовать все три материала.

Третий постер намекает на фронтальную камеру устройства. Xiaomi перечисляет возможные варианты: «капелька», «монобровь», выдвижная, а в конце ставит многозначительное «или…?" Скорее всего, производитель придумал свою альтернативу.

Кроме того, в сеть попал слайд с презентации Xiaomi Mi Mix Alpha, и смартфон, изображенный на нем, выглядит действительно круто.

Напомним, также новинке приписывают OLED-дисплей с подэкранным сканером, процессор Snapdragon 855 Plus с поддержкой сети пятого поколения и 12 ГБ оперативной памяти. Основной особенностью новинки станет его тройная камера с главным сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп. Его дополнит 16-мегапиксельный «ширик», а также 12-мегапиксельный перископный телеобъектив.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Смартфон, Телефон, Тизер, Xiaomi, Xiaomi Mi Mix Alpha.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
02 Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина
03 Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)
04 Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
05 Забудьте о бабьем лете: с понедельника похолодание и заморозки ночью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Синоптики советуют готовиться к заморозкам
Синоптики советуют готовиться к заморозкам
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
На Одесчине в нацпарке избили инспектора-инвалида
На Одесчине в нацпарке избили инспектора-инвалида
Лунный посевной календарь с 23 сентября по 29 сентября 2019 года
Лунный посевной календарь с 23 сентября по 29 сентября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь