Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)

Новости технологии:Xiaomi представила тизер нового смартфона Mi Mix 5G.

Уже через несколько дней, 24 сентября, компания Xiaomi представит свой новый флагман Mi Mix Alpha (он же Mi Mix 5G). В этот раз компания не стала раскрывать все карты перед анонсом (как это зачастую и бывает), а хранит молчание и лишь интригует рекламными тизерами.

Что нового

Самое главное — новые постеры говорят о том, что смартфон будет называться все-таки Xiaomi Mi Mix Alpha, а не Mi Mix 5G. Как все устройства линейки Mix, это будет флагман с необычным дизайном. Даже больше — если верить Xiaomi, это будет настоящая революция на рынке смартфонов. Поэтому не исключено, что 24 сентября нам покажут только концепт, а не готовое устройство.

Итак, один из постеров показывает максимально загнутые края дисплея — даже больше, чем у Vivo Nex 3 и Huawei Mate 30 Pro. Также сообщается, что экран будет занимать 100% лицевой панели.

Более того, в Weibo представители Xiaomi спрашивают у пользователей: «Действительно ли 100-процентная эффективная площадь дисплея — предел?».

На другом постере изображены три материала: Ti (титан), SiO2 (диоксид кремния) и AI2O3 (оксид алюминия). Возможно, это намек на то, что Xiaomi Mi Mix Alpha будет использовать все три материала.

Третий постер намекает на фронтальную камеру устройства. Xiaomi перечисляет возможные варианты: «капелька», «монобровь», выдвижная, а в конце ставит многозначительное «или…?" Скорее всего, производитель придумал свою альтернативу.

Кроме того, в сеть попал слайд с презентации Xiaomi Mi Mix Alpha, и смартфон, изображенный на нем, выглядит действительно круто.

Напомним, также новинке приписывают OLED-дисплей с подэкранным сканером, процессор Snapdragon 855 Plus с поддержкой сети пятого поколения и 12 ГБ оперативной памяти. Основной особенностью новинки станет его тройная камера с главным сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп. Его дополнит 16-мегапиксельный «ширик», а также 12-мегапиксельный перископный телеобъектив.