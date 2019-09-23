Google посвятил Doodle осеннему равноденствию 2019

Новости технологии:Сегодняшний Doodle празднует первый день падения в северном полушарии!

День осеннего равноденствия в 2019 году приходится на понедельник, 23 сентября.

Важно понимать, что равноденствие - это не просто сутки, когда Солнце стоит над горизонтом ровно столько, чтобы день и ночь были равны. 23 сентября Солнце подарит южному и северному полушарию одинаковое количество света.

Осеннее равноденствие - это момент, когда Земля вокруг Солнца проходит ровно три четверти пути. Начиная с этого дня ночь будет длиннее дня, постепенно прибавляя понемногу, пока Земля не достигнет финальной точки своего путешествия.

С 23 сентября день становиться короче до дня зимнего солнцестояния – 22 декабря.

Один из самых важных дней осени - день равноденствия. Он обладает особой энергетикой, которая несет людям добро, позитив и приятные изменения.

По поводу официального наступления осени, Google создал дудл, на котором улыбающуюся Землю накрывает золотистый дубовый листок.

Где доступен этот дудл

"Сезон туманов и плодовитости», как однажды описал его английский поэт Джон Китс, завершает долгие дни лета и начало сезона сбора урожая. "Согнуть яблоками моховые коттеджные деревья / И наполнить все плоды спелостью до глубины души».

С первым днем осени!