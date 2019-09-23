Видит то, чего не видим мы: ИИ научили восстанавливать закрашенные работы художников

Новости технологии:Нейросеть научили восстанавливать закрашенные картины Пабло Пикассо.

Инженеры из Университетского колледжа в Лондоне создали нейросеть, которая использует алгоритм переноса стиля между изображениями для восстановления работ, закрашенных художниками в другие картины. В качестве тестирования исследователи восстановили таким образом несколько закрашенных картин Пабло Пикассо, говорится в статье, опубликованной на arXiv.com.

Под работами художников часто обнаруживаются закрашенные наброски или даже целые картины. Восстановить их удается с помощью рентгенограммы, однако этот метод не позволяет определить цвета изображения.

Чтобы решить эту проблему, исследователи создали алгоритм, который позволяет переносить внешний вид, стиль и цветовую схему с одного изображения на другое.

В ходе восстановления закрашенной картины инженеры сначала реконструировали из рентгенограммы черно-белое изображение на картине Пикассо "Старый гитарист", а затем перенесли на него стиль другой картины художника того же периода и со схожей композицией.

То же самое исследователи сделали с картиной "Нищенка, сидящая на корточках". В первом случае за основу для переноса стиля была взята картина "Жизнь", во втором — "Сад с террасой на Майорке".