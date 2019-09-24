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Вторник, 24.09.2019

iPhone 11 Pro оказался медленнее, чем iPhone Xs (Видео)

Блогеры YouTube-канала EverythingApplePro провели практическое тестирование сразу трех поколений iPhone. Суть тестирования. Тестирование проводилось с помощью последовательного запуска различных приложений в два этапа. Такой сценарий, в отличие от синтетических бенчмарков, эмулирует реальное поведение смартфонов при повседневном использовании. Первый запуск демонстрирует "сырую" мощность железа, а второй – насколько хорошо гаджет способен удерживать приложения в оперативной памяти для повторного открытия без перезапуска. В испытании участвовали три поколения флагманов Apple: iPhone X, iPhone Xs и iPhone 11 Pro. Результаты испытания. В первом "раунде" позапрошлогодняя модель ожидаемо отстала от последователей, зато iPhone Xs Apple официально представила iPhone XS и iPhone XS Max: обзор новинок отстал от новинки всего на 1 секунду. А при повторном запуске приложений iPhone Xs смог сохранить больше приложений в оперативной памяти и окончил тестирования за 5 минут и 21 секунду. Результат новейшего iPhone 11 Pro – 5 минут и 49 секунд. iPhone X "финишировал" за 7 минут и 27 секунд. Примечательно, что модели iPhone 11 Pro и iPhone Xs оснащены 4 ГБ оперативной памяти, при этом процессор новинки на 20% производительнее. Почему iPhone 11 Pro потерпел поражение? Блогеры предположили, что причинами отставания новинки от предшественника могли стать недоработки iOS 13 и переработанное специально для новинки штатное приложение камеры. Не исключено, что с апдейтом до iOS 13.1 ситуация изменится в пользу нового флагмана. езультаты испытания. В первом "раунде" позапрошлогодняя модель ожидаемо отстала от последователей, зато iPhone Xs  Apple официально представила iPhone XS и iPhone XS Max: обзор новинок отстал от новинки всего на 1 секунду. А при повторном запуске приложений iPhone Xs смог сохранить больше приложений в оперативной памяти и окончил тестирования за 5 минут и 21 секунду. Результат новейшего iPhone 11 Pro – 5 минут и 49 секунд. iPhone X "финишировал" за 7 минут и 27 секунд. Примечательно, что модели iPhone 11 Pro и iPhone Xs оснащены 4 ГБ оперативной памяти, при этом процессор новинки на 20% производительнее. Читайте также: Как снимает камера iPhone 11 Pro: невероятные фото  Как снимает камера iPhone 11 Pro: невероятные фото Почему iPhone 11 Pro потерпел поражение? Блогеры предположили, что причинами отставания новинки от предшественника могли стать недоработки iOS 13 и переработанное специально для новинки штатное приложение камеры. Не исключено, что с апдейтом до iOS 13.1 ситуация изменится в пользу нового флагмана. https://24tv.ua/techno/ru/smartfon_tag716/
Фото: pinterest.com
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