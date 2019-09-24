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Вторник, 24.09.2019

Презентация Xiaomi Mi Mix Alpha и Mi 9 Pro 5G на MiUi 11: онлайн-трансляция (Видео)

Mi 9 Pro станет улучшенной версией осеннего флагмана Mi 9. Главной новой "фишкой" будет поддержка 5G-сетей. По появившихся слухам, это будет самый дешевый на рынке смартфон для сетей пятого поколения. На данный момент не известно, как называется второй флагман — Mi MIX 4 или MIX Alpha. Он станет первым смартфоном с камерой на 108 Мп. Также у него будет дисплей с минимальными рамками, процессор Snapdragon 855+ до 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной флэш-памяти. На презентации должны показать финальную версию оболочки MIUI 11 с новым дизайном и технологией передачи данных, разработанной совместно с Oppo и Vivo. Также в качестве бонуса представят первый 8K-телевизор от Xiaomi — линейку Mi TV Pro.
Фото: Твиттер
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Технологии, Техно, Xiaomi, MIUI 11, Xiaomi Mi Mix Alpha, Презентация Xiaomi, Mi 9 Pro 5G.
09:29 Сегодня Телеграф
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