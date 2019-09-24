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Компания Xiaomi представили революционный смартфон с мегапиксельной камерой (Видео, Фото)

Компания Xiaomi представили революционный смартфон с мегапиксельной камерой (Видео, Фото)
15:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Девайс не только получил дисплей, который занимает 180,6% площади корпуса, но и стал первым в мире смартфоном с 108 Мп камерой.

Компания Xiaomi представила один из самых оригинальных смартфонов 2019 года, который получил название Mi Mix Alpha. 

Дисплей и дизайн. Xiaomi Mi Mix Alpha – это смартфон, практически весь корпус которого занимает дисплей, за исключением небольшой полосы для камеры на тыльной стороне. Экран полностью лишен вырезов и отверстий, и заменяет динамик за счет проводимости звука.

Более того, дисплей способен пропускать звук, а клавиши управления спрятаны под ним же. Специально для заднего дисплея компания разработала отдельный интерфейс, который предлагает ряд виджетов и полезных утилит.

Камера. Xiaomi отказалась от дополнительной селфи-камеры, поскольку ее роль взяла на себя основная, которая, к слову, получила впечатляющее разрешение в 108 Мп. Таким образом Xiaomi Mi Mix Alpha стал первым устройством с подобным сенсором. Физический размер сенсора составляет 1 / 1,33, что значительно больше используемых сенсоров в iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max: характеристики и цена новых флагманов Apple и Huawei Pro P30.

Максимальное разрешение фотографий составляет 12 032х9024 пикселей. Всего модулей камеры три: 108, 20 и 12 Мп.

Основные характеристики. Mi Mix Alpha получил флагманский процессор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, поддержку быстрой 40-ваттной зарядки и аккумулятор емкостью 4050 мАч. Смартфон совместим с сетями пятого поколения 5G. Реализована и функция быстрой беспроводной зарядки.

Презентация Xiaomi Mi Mix Alpha – смотрите видео 

Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)

Дата старта продаж и цена. Стоимость Xiaomi Mi Mix Alpha составляет 2 830 долларов (около 69 000 гривен), дата начала продаж новинки будет объявлена позже.

Напомним, что во время презентации нового поколения iPhone в компании Apple значительное внимание уделили прочности и выносливости новых устройств. Поэтому специалисты с YouTube-канала EverythingApplePro протестовали насколько iPhone 11 Pro и 11 Pro Max действительно крепкие.

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Техно, Xiaomi Mi Mix Alpha.
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