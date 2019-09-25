Прочитает за Вас: ИИ может пересказывать условия конфиденциальности компании

Новости технологии:ИИ может упрощенно пересказывать политику конфиденциальности компаний.

Новое приложение на основе ИИ под названием Guard анализирует и пересказывает политику конфиденциальности компаний. Его разработчики уверены, что в некоторых случаях компании умеренно скрывают смысл документа и усложняют текст, чтобы пользователи согласились отдать им свои данные.

Guard — это приложение на базе нейросетей, которое читает и анализирует условия политики конфиденциальности, чтобы это не пришлось делать пользователям.

Хотя ИИ пока не может изучать тексты по запросу, он уже оценил условия конфиденциальности множества популярных сервисов, таких как Netflix, Instagram, Twitter и Tinder.

Разработчики ИИ уверены: большинство пользователей не понимают, что именно написано в такого рода документах. «Мы считаем, что неприкосновенность частной жизни должна быть одним из прав человека, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы пользователи точно знали, на что они соглашаются», — отмечают они.