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Роботы будущего: собака-робот Boston Dynamics Spot уже в продаже (Видео)

Роботы будущего: собака-робот Boston Dynamics Spot уже в продаже (Видео)
21:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Boston Dynamics выпустила робопса Spot еще 2 года назад и сейчас объявила о начале продаж.

Пока не для всех

К сожалению, Boston Dynamics пока не сделала Spot общедоступными - приобрести их смогут только те компании, которые найдут интересное применение технологии. Учитывая огромные затраты на разработку и создание этих роботов, неудивительно, что нынешний владелец очень заинтересован в получении дохода от изобретения.

Благодаря 360-градусным камерам и датчикам Spot перемещается по неровным поверхностям, лестнице и может самостоятельно переворачиваться и подниматься после падения.

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Без подзарядки он работает до 90 минут. Также робот имеет защиту IP54, которая спасет устройство от брызг и пыли, но в бассейн его лучше не бросать.

На веб-сайте Boston Dynamics заинтересованные могут заполнить форму, в которой нужно написать, почему именно они должны получить одного из этих робопсов.

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Робот, Технологии, Будущее, Новинки, Boston Dynamics Spot, Роботы будущего.
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