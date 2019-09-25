Роботы будущего: собака-робот Boston Dynamics Spot уже в продаже (Видео)

Новости технологии:Компания Boston Dynamics выпустила робопса Spot еще 2 года назад и сейчас объявила о начале продаж.

Пока не для всех

К сожалению, Boston Dynamics пока не сделала Spot общедоступными - приобрести их смогут только те компании, которые найдут интересное применение технологии. Учитывая огромные затраты на разработку и создание этих роботов, неудивительно, что нынешний владелец очень заинтересован в получении дохода от изобретения.

Благодаря 360-градусным камерам и датчикам Spot перемещается по неровным поверхностям, лестнице и может самостоятельно переворачиваться и подниматься после падения.

Без подзарядки он работает до 90 минут. Также робот имеет защиту IP54, которая спасет устройство от брызг и пыли, но в бассейн его лучше не бросать.

На веб-сайте Boston Dynamics заинтересованные могут заполнить форму, в которой нужно написать, почему именно они должны получить одного из этих робопсов.