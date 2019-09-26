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ИИ сравнился с врачами в области диагностики заболеваний

ИИ сравнился с врачами в области диагностики заболеваний
03:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Исследование показало, что ИИ ставит диагнозы так же точно, как и врачи.

Искусственный интеллект (ИИ) может ставить диагнозы по медицинским изображениям так же точно, как и врачи. Исследователи уверены, что в будущем эта технология сможет снизить нагрузку на специалистов, а также позволит им выделять больше времени на индивидуальное лечение.

Одним из быстро развивающихся направлений, в котором используют ИИ, является интерпретация медицинских изображений — область, основанная на глубоком обучении, сложной форме машинного обучения, в которой серия изображений подается в алгоритмы. Затем он определяет характеристики внутри фото и классифицирует их. Этот подход доказал свою перспективность при диагностике различных заболеваний — от рака до глазных заболеваний.

Власти Великобритании, которые активно используют ИИ в медицине, отметили, что так они облегчают нагрузку на врачей. В прошлом месяце правительство объявило о выделении 250 млн фунтов стерлингов на создание новой лаборатории искусственного интеллекта Национальной службы здравоохранения.

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Однако оставались вопросы о том, как такие системы глубокого обучения соотносятся с человеческими навыками. Теперь исследователи провели первый всесторонний обзор опубликованных исследований и сравнили диагнозы врачей и ИИ. Профессор Аластер Деннистон из Фонда университетских больниц Бирмингема и один из соавторов исследования отметил, что результаты оказались примерно равными.

Команда объединила наиболее многообещающие результаты каждого из 14 исследований, чтобы показать, что ИИ определил состояние болезни с точностью 87% (у врачей — 86%) и дал отчет о болезни с точностью 93% (у врачей — 95%).

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Болезни, Медицина, Искусственный интеллект, Диагностика.
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