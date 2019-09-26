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Теперь точно не замерзнем: Xiaomi анонсировала куртку с подогревом

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Теперь точно не замерзнем: Xiaomi анонсировала куртку с подогревом
03:35 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Xiaomi анонсировала двустороннюю куртку Uleemark c системой подогрева за $70.

В начале сентября Xiaomi выпустила многофункциональную куртку Uleemark, а на днях компания запустила сбор средств на ещё одну новинку этого бренда.

Речь идёт о двусторонней куртке, которая сделана из специальной ткани. Благодаря ей, новинка не боится дождя и ветра.

Наполнитель куртки состоит на 90% из гусиного пуха.

В ней есть капюшон, светоотражающие полоски, три кармана и система подогрева, которую можно выставить на 35°C, 43°C или 53°C. Она питается от переносного аккумулятора (10 000 мАч хватит до 7 часов работы). Он подключается через встроенный шнур USB-A и прячется в специальный отсек. Включается подогрев нажатием одной кнопки.

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Куртка нагревается до нужной температуры всего за 15 секунд.

Сейчас за неё просят $70. Когда эта модель появится в свободной продаже — неизвестно.

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Гаджеты, Куртка, Xiaomi, Uleemark.
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