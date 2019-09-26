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Samsung работает над доступной версией гибкого смартфона для бедных (Фото)

Samsung работает над доступной версией гибкого смартфона для бедных (Фото)
09:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Будущая новинка будет предлагаться в более широком международном масштабе.

Недавно поступил в продажу революционный смартфон от Samsung с гибким дисплеем – Galaxy Fold. Правда, это устройство могут позволить себе далеко не все – его стоимость составляет 1 980 долларов (около 50 000 гривен).

Кроме того, смартфон поступил в продажу в избранных регионах и ограниченным тиражом. Интересно, что, несмотря на высокую стоимость, новинка имеет значительный спрос.

Как пишет ресурс SamMobile, ввиду такой популярности новинки, Samsung решил создать его более бюджетную версию. По слухам, компания уже работает над его разработкой. 

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Детали. По данным источника, модель получила маркировку SM-F700F. Будущий смартфон будет оснащен 256 ГБ встроенной флэш-памяти, тогда как в Galaxy Fold Samsung Galaxy Fold: назвали дату старта продаж гибкого смартфона – 512 ГБ флэш-памяти.

Точная цена пока неизвестна. Эксперты отмечают, что хотя новая модель будет дешевле предшественника, однако существенного удешевления ожидать не стоит, ведь сама технология громкого дисплея очень дорогая.

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Все по теме:

Samsung, Смартфон, Технологии, SamMobile, Техно, Galaxy Fold.
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