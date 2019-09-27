Разработчики PUBG анонсировали запуск "лайт"-версии для слабых ПК

PlayerUnknown’s Battlegrounds существует в нескольких ипостасях: компьютерная и консольные версии шутера развиваются не параллельно, а ещё есть PUBG Mobile и PUBG Lite — условно-бесплатный вариант с низкими системными требованиями. Разработчики Lite передают, что 10 октября игра отправится в релиз.
PUBG Lite стартует в 52 странах, включая Украину. До 8 октября открыта предварительная регистрация. За её оформление дадут внутриигровые подарки, в том числе оружейные скины — "Пустынный камуфляж" для M416 и "Рок-звезда" для АКМ.
Чтобы удостовериться в том, что ваш компьютер переварит PUBG Lite, можете изучить системные требования:
Минимальные
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Сейчас игра находится в стадии открытого бета-теста. Lite предлагает классическую королевскую битву в стиле "старшей" PUBG, но с более бедной графикой.
Помимо основного режима в релизной версии появится дополнительный контент - "Командный бой" для двух команд по четыре участника. Бои проходят на заброшенном складе транспорта и грузовых контейнеров. Побеждает сторона, набравшая 40 убийств.
Также появятся боевые пропуска, позволяющие открывать новые предметы. Заявлены три пропуска — бесплатный, Premium и Premium Plus.