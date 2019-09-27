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Разработчики PUBG анонсировали запуск "лайт"-версии для слабых ПК

Разработчики PUBG анонсировали запуск "лайт"-версии для слабых ПК
02:19 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Условно-бесплатная PUBG для слабых компьютеров стартует 10 октября.

PlayerUnknown’s Battlegrounds существует в нескольких ипостасях: компьютерная и консольные версии шутера развиваются не параллельно, а ещё есть PUBG Mobile и PUBG Lite — условно-бесплатный вариант с низкими системными требованиями. Разработчики Lite передают, что 10 октября игра отправится в релиз.

PUBG Lite стартует в 52 странах, включая Украину. До 8 октября открыта предварительная регистрация. За её оформление дадут внутриигровые подарки, в том числе оружейные скины — "Пустынный камуфляж" для M416 и "Рок-звезда" для АКМ.

Чтобы удостовериться в том, что ваш компьютер переварит PUBG Lite, можете изучить системные требования:

Минимальные

  • Операционная система: Windows 7/8/10 (64-битные версии),
  • процессор: Core i3 2.4 ГГц,
  • оперативная память: 4 Гб,
  • видеокарта: Intel HD Graphics 4000,
  • место на жёстком диске: 4 Гб,
  • DirectX: 11.

Рекомендуемые

  • Операционная система: Windows 7/8/10 (64-битные версии),
  • процессор: Core i5 2.8 ГГц,
  • оперативная память: 8 Гб,
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660/AMD Radeon HD 7870,
  • место на жёстком диске: 4 Гб,
  • DirectX: 11.

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Сейчас игра находится в стадии открытого бета-теста. Lite предлагает классическую королевскую битву в стиле "старшей" PUBG, но с более бедной графикой.

Помимо основного режима в релизной версии появится дополнительный контент - "Командный бой" для двух команд по четыре участника. Бои проходят на заброшенном складе транспорта и грузовых контейнеров. Побеждает сторона, набравшая 40 убийств.

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Также появятся боевые пропуска, позволяющие открывать новые предметы. Заявлены три пропуска — бесплатный, Premium и Premium Plus.

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Игры, PUBG, PUBG Lite.
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