Разработчики PUBG анонсировали запуск "лайт"-версии для слабых ПК

Новости технологии:Условно-бесплатная PUBG для слабых компьютеров стартует 10 октября.

PlayerUnknown’s Battlegrounds существует в нескольких ипостасях: компьютерная и консольные версии шутера развиваются не параллельно, а ещё есть PUBG Mobile и PUBG Lite — условно-бесплатный вариант с низкими системными требованиями. Разработчики Lite передают, что 10 октября игра отправится в релиз.

PUBG Lite стартует в 52 странах, включая Украину. До 8 октября открыта предварительная регистрация. За её оформление дадут внутриигровые подарки, в том числе оружейные скины — "Пустынный камуфляж" для M416 и "Рок-звезда" для АКМ.

Чтобы удостовериться в том, что ваш компьютер переварит PUBG Lite, можете изучить системные требования:

Минимальные

Операционная система: Windows 7/8/10 (64-битные версии),

процессор: Core i3 2.4 ГГц,

оперативная память: 4 Гб,

видеокарта: Intel HD Graphics 4000,

место на жёстком диске: 4 Гб,

DirectX: 11.

Рекомендуемые

Операционная система: Windows 7/8/10 (64-битные версии),

процессор: Core i5 2.8 ГГц,

оперативная память: 8 Гб,

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660/AMD Radeon HD 7870,

место на жёстком диске: 4 Гб,

DirectX: 11.

Сейчас игра находится в стадии открытого бета-теста. Lite предлагает классическую королевскую битву в стиле "старшей" PUBG, но с более бедной графикой.

Помимо основного режима в релизной версии появится дополнительный контент - "Командный бой" для двух команд по четыре участника. Бои проходят на заброшенном складе транспорта и грузовых контейнеров. Побеждает сторона, набравшая 40 убийств.

Также появятся боевые пропуска, позволяющие открывать новые предметы. Заявлены три пропуска — бесплатный, Premium и Premium Plus.