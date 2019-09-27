Google создает алгоритмы для борьбы с deepfake-видео

Новости технологии:Google создала базу из deepfake-видео для борьбы с ними.

Google создала базу данных из 3 тыс. материалов, в которых используются разные методы для создания deepfake-видео. Они планируют использовать ее для нужд исследователей, которые хотят создать алгоритмы, автоматически определяющие поддельные видео.

Google выпустила базу данных из 3 тыс. поддельных видео, в которых искусственный интеллект (ИИ) используется для изменения лица или для того, чтобы редактировать речь говорящего на видео. Зачастую это так же просто, как изменить текст в редакторе.

Поисковый гигант надеется, что база поможет исследователям создать инструменты, необходимые для определения поддельных видео.

"Поскольку таких видео появляется все больше, мы будем пополнять набор данных. Надеемся, что совместно с партнерами сможем создать инструмент, который автоматически определяет поддельные видео", — отметили в Google.

Эту базу данных уже включили в работу по борьбе с подделками в Техническом университете Мюнхена и Неапольском университете Федерико II. Университеты создали аналогичную базу данных, определив четыре основных вида манипуляций с видео.