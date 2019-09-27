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Рейтинг DxOMark: Huawei Mate 30 Pro вырвал лидерство у Samsung Galaxy Note 10+ 5G

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Рейтинг DxOMark: Huawei Mate 30 Pro вырвал лидерство у Samsung Galaxy Note 10+ 5G
04:20 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Huawei Mate 30 Pro — новый король DxOMark среди камерофонов.

По старой-доброй традиции каждый новый флагман Huawei становится лидером рейтинга DxOMark среди лучших камерофонов. Huawei Mate 30 Pro не стал нарушать эту традицию и занял почетное первое место, подвинув с него Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

Напомним, у Huawei Mate 30 Pro основная камера состоит из четырех модулей: 40-мегапиксельный основной сенсор SuperSensing (с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией); 40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера Ultra-Wide Cine (f/1.8, электронная стабилизация); 8-мегапиксельная телефото камера (f/2.4, 3-кратный оптический, 5-кратный гибридный и 30-кратный цифровой зум) и модуль 3D Depth Sensing Camera.

В результате Huawei Mate 30 Pro получил 131 балл за фотовозможности и 100 баллов за видеосъемку. Общий результат — 121. Напомним, у предыдущего лидера Samsung Galaxy Note 10+ 5G 117 баллов: 126 за фото и 101 за видео.

Специалисты DxOMark похвалили смартфон за детализацию, цветопередачу, целевую экспозицию, минимум шумов. Минусов мало: потеря детализации при приближении, нестабильность фокусировки, шумы на видео при слабом освещении.

Фронтальная камера получила 93 балла и не стала лучшей. Это меньше, чем у Samsung Galaxy Note 10+ 5G (99 баллов) и Samsung Galaxy S10+ (96 балла), но больше, чем у Google Pixel 3 (92 балла) и OnePlus 7 Pro (86 баллов).

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Напомним, Huawei 20 сентября представила в Мюнхене новое флагманское семейство смартфонов Mate 30. О деталях новинок можно прочитать здесь

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Смартфоны, Камеры, Huawei, DxOMark, Mate 30 Pro.
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