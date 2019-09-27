Google с днем рождения!: компания выпустила праздничный Doodle к 21-летию

Новости технологии:Сегодня у Google 21-й день рождения, и поисковик уже выпустил свой собственный праздничный Doodle.

Поисковая система была основана в сентябре 1998 года двумя аспирантами Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Ларри и Сергей изобрели Google в своих общежитиях в Стэнфорде в Калифорнии. И именно 21 год назад они опубликовали статью о запуске прототипа "масштабной поисковой системы".

Пейдж и Брин выбрали название Google для своего нового проекта, потому что оно напомнило слово "googol" - математический термин, означающий "10, возведенный в степень 100".

Компания фактически подала учредительные документы 4 сентября 1998 года, хотя никогда не использовала эту дату в качестве своего дня рождения. До 2005 года веб-сайт отмечал свой день рождения 7 сентября. Ныне компания отмечает день рождения - 27 сентября.

В честь своего 21-летия компания выпустила праздничный Doodle. На нем изображен настольный компьютер 1998 года, старая домашняя страница и старый логотип Google.

"Когда у Google день рождения? Я не уверен, что даже мы знаем ", - написал сотрудник Google Райан Джермик в 2013 году.

Несмотря на то, что Google изначально находился в тени таких конкурирующих поисковых систем, как Yahoo и Ask Jeeves, Google превратился в один из самых популярных в мире веб-сайтов. Сегодня Google работает по всему миру и на более чем 100 языках, отвечая на триллионы поисковых запросов каждый год.