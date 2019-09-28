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Seiren Emote: Razer представила новый микрофон для стримеров (Фото и видео)

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Seiren Emote: Razer представила новый микрофон для стримеров (Фото и видео)
05:35 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Razer представила первый в мире микрофон для стримеров.

Геймерский бренд Razer представил Seiren Emote — первый в мире микрофон для стримеров профессионального уровня с дисплеем для эмотиконов.

Что это такое

Проще говоря, на дисплее во время стрима отображаются различные смайлики, которые передают реакцию аудитории: оповещения, сообщения в чате, подписки, донаты и прочее.

«Из коробки» пользователям будет доступно более 100 статичных и анимированных эмотиконов. Также можно будет создавать собственные восьмибитные изображения при помощи приложения Razer Streamer Companion App. Здесь также есть редактор эмотиконов, библиотека изображений, где можно сохранить собственные дизайны, и инструменты для управления событиями на стриме.

Сами эмотиконы отображаются на LED-дисплее с разрешением 8×8.

Что со звуком

Не забыл производитель и о качественном звуке. Частотная характеристика микрофона 100 Гц — 20 000 Гц, максимальное звуковое давление — 110 дБ. Компания обещает «суперкардиоидную диаграмму, позволяющую захватить все оттенки голоса, в то же время устраняя нежелательные шумы», а также встроенный шокмаунт для защиты от нежелательного шума. В комплекте с микрофоном идет съемный штатив.

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Razer, Микрофон, Стрим, Seiren Emote.
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