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Новый iPad практически не пригоден к ремонту

Новый iPad практически не пригоден к ремонту
05:34 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии:IPad вновь практически невозможно починить.

Кажется, на фоне новых iPhone 11 многие пропустили выход 10,2-дюймового планшета iPad. А вот ребята из iFixit не забыли и уже разобрали его, не забыв оценить ремонтопригодность.

Что внутри

Во время разборки специалисты отыскали 3 ГБ оперативной памяти — на 1 ГБ больше, чем в прошлом поколении. А вот емкость аккумулятора, несмотря на увеличение экрана и размеров планшета, осталась прежней, хотя Apple обещает такую же автономность, как у предыдущей версии с меньшим экраном.

В плюсы новинке записали отсутствие полной ламинации дисплея, из-за чего разбитое стекло и дисплей будет легко заменить.

Уже по традиции главным минусом стало обилие клея. Из-за него будет сложно заменить аккумулятор и материнскую плату: они намертво приклеены к корпусу. Кроме того, порт Lightning, который довольно часто ломается, припаян к плате.

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Apple, iPad, Ремонт.
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