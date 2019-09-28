Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы

Новости технологии:Xiaomi является одним из самых успешных производителей, как и в индустрии смартфонов, телевизоров и многих других устройств.

Как уже известно, бренд Xiaomi производит широкий спектр девайсов. Славится китайский бренд известными фирменными фитнес-трекерами и умными часами.

Сейчас стало известно, в коде программы Wear OS 2.28 эксперты распознали упоминания о новых смарт-часах Xiaomi Mi Watch.

Правда, на данный час характеристик часов пока нет. Вероятно, что новинка получит круглый OLED-дисплей, процессор Snapdragon Wear 3100, гигабайт оперативной памяти.

Также возможно, что новые смарт-часы могут получить функцию Alway On Display и NFC-модуль для бесконтактных платежей.

Пока неизвестно когда Xiaomi представит Mi Watch. Но если новинка сейчас на стадии разработки, поэтому ожидать презентацию в ближайшее время не стоит.