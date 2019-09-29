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Новый смартфон Sony Xperia получит процессор Snapdragon 865

Новый смартфон Sony Xperia получит процессор Snapdragon 865
05:15 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии:В новом флагмане Sony, скорее всего, будет встроен процессор Qualcomm Snapdragon 865.

Японские СМИ сообщают о том, что Sony уже работает над своим новым флагманом линейки Xperia. Упоминание о новой модели нашли на сервере Sony Mobile с прошивками для смартфонов.

Что известно

Скорее всего, флагман получит неанонсированный топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865. Дело в том, что в коде есть упоминание платформы SM8250, а именно под этим кодовым названием, как ожидается, скрывается Snapdragon 865.

Официальная презентация Snapdragon 865, скорее всего, пройдет в конце этого года. По слухам, у процессора будет две версии: с поддержкой 5G и без нее.

Смартфон Sony Xperia 20: характеристики

Первые смартфоны с новым чипом дебютируют в начале 2020 года. По традиции, Sony должна показать свой новый флагман на выставке Mobile World Congress в конце зимы.

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Смартфон, Sony, Телефон, Sony Xperia, Snapdragon.
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