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Воскресенье, 29.09.2019

В Apex Legends показали нового героя: подробности (Видео)

Electronic Arts анонсировала третий сезон в Apex Legends, который добавит больше контента, героев, оружия и новую карту для сражений. В отличие от Epic Games, разработчики Apex Legends решили выпускать новые карты, а не обновлять одну локацию. В этот раз геймеры вступят в битву на заснеженной планете, где бушуют бури, грозы, а в некоторых места из-под земли вырывается лава. Опасное местечко. В игру также вступает новая легенда. Если верить описанию, то «спокойный и собранный Крипто посылает разведывательных дронов для скрытого наблюдения за врагом». С началом третьего сезона в игре также появится новый боевой пропуск с сотней наград, включая облики, наборы Apex и прочее. Выйдет «Тающий лед» уже 1 октября на PlayStation 4, Xbox One и PC.
gagadget.com
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