LG представила первые в истории компании беспроводные наушники (Фото)

Южнокорейская компания LG Electronics выпустила первые в истории компании беспроводные наушники. Новинку отнесли к премиум-классу с высококачественным звучанием и различными дополнительными функциями.
Наушники оснащены специальным микрофоном для шумоподавления, который должен значительно улучшить качество телефонных звонков. Также они имеют боковые сенсорные панели. Их можно использовать для ответа на звонки и управления плеером.
При этом долгое нажатие активирует Google Assistant, если тот включен на смартфоне.
LG представила свои премиальные TWS наушники LG Tone+ Free https://t.co/vK6MFVqK9v pic.twitter.com/SqDlyj8wyq
— Mobile-Review.com (@mobilreview) 1 октября 2019 г.
LG Tone+ Free получили защиту от воды и пыли по стандарту IPX4. Кроме того, новинка оснащена специальным покрытием UVnano для защиты от ультрафиолетовых лучей.
Цена. LG Tone+ Free поступят в продажу в двух цветовых вариантах: черном и белом. Их стоимость составит 216 долларов (это 5 400 гривен). Предварительный заказ LG будет принимать до 14 октября, а официально новинка поступит в продажу в ноябре.