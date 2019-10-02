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LG представила первые в истории компании беспроводные наушники (Фото)

LG представила первые в истории компании беспроводные наушники (Фото)
10:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Наушники получили название Tone+ Free.

Южнокорейская компания LG Electronics выпустила первые в истории компании беспроводные наушники. Новинку отнесли к премиум-классу с высококачественным звучанием и различными дополнительными функциями.

Наушники оснащены специальным микрофоном для шумоподавления, который должен значительно улучшить качество телефонных звонков. Также они имеют боковые сенсорные панели. Их можно использовать для ответа на звонки и управления плеером.

При этом долгое нажатие активирует Google Assistant, если тот включен на смартфоне.

 

Компания LG Electronics объявляет о продаже нового смартфона

LG Tone+ Free получили защиту от воды и пыли по стандарту IPX4. Кроме того, новинка оснащена специальным покрытием UVnano для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Цена. LG Tone+ Free поступят в продажу в двух цветовых вариантах: черном и белом. Их стоимость составит 216 долларов (это 5 400 гривен). Предварительный заказ LG будет принимать до 14 октября, а официально новинка поступит в продажу в ноябре.

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Наушники, LG Electronics, Технологии, Звук, Новинка, Беспроводные наушники, Южнокорейская компания, LG Tone+ Free.
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