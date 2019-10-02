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Не вредна для окружающей среды: создан новый концепт экобатареек

Не вредна для окружающей среды: создан новый концепт экобатареек
13:29 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Новая концепция может сделать возможным использование более экологически чистых батареек.

Ученые из Технического университета Чалмерса (Швеция) и Национального университета химии (Словения) представили совместную разработку — новый концепт батарейки, которая по характеристикам не уступает литий-ионным аналогам, но не вредна для окружающей среды. Для того, чтобы она попала на рынок, исследователям нужно минимум два года доработок.

Новая алюминиевая батарейка, которая не вредна для окружающей среды, имеет большую плотность энергии по сравнению с предыдущими версиями, при этом она изготовлена из экоматериалов и может привести к снижению производственных затрат и воздействия на окружающую среду. Эта идея имеет потенциал для крупномасштабного применения, в том числе для хранения солнечной и ветровой энергии.

Алюминий является одной из нескольких альтернатив технологии литий-ионных батарей. Хотя алюминий не обладает такой же энергетической плотностью, это материал, который часто используется в производстве и является более чистым, чем литий.

До сих пор в алюминиевых батареях использовались графитовые катоды, но плотность энергии в этом случае оказалась слишком низкой для использования. Новый катод может привести к созданию более дешевых и экологичных аккумуляторов, которые в будущем смогут составить конкуренцию литий-ионным аналогам, отмечают ученые.

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До того, как вывести этот концепт на рынок, исследователям нужны доработки. К примеру, они хотят заменить электролит и ищут материал, который можно использовать вместо хлора.

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Технологии, Батарейки, Техно, Экобатарейки.
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