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Термокружка на максималках: Xiaomi опять радует своими девайсами

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Термокружка на максималках: Xiaomi опять радует своими девайсами
02:42 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Xiaomi представила кружку-термос для путешествий с функцией подогрева.

Компания Xiaomi обновила свою линейку термосов и добавила в неё Viomi Travel Electric Cup с возможностью подогрева.

Корпус кружки изготовлен из нержавеющей стали, имеет емкость 400 мл и весит всего 0,5 кг. В нижней части есть шнур, который подключается к источнику питания, когда нужно подогреть воду. После использования его можно спрятать обратно в конструкцию. Мощность устройства — 300 Вт.

Внутренняя часть изготовлена из нержавеющей стали SUS304, которая соответствует требованиям стандарта GB 4806. Материал хорошо очищается и не имеет неприятного запаха. Также у кружки есть слой, защищающий от ожогов, поэтому после нагревания держать её безопасно.

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Жидкость остаётся горячей в течение 3 часов, а с дополнительным подогревом — до 12. На корпусе находится сенсорный переключатель, после включения которого напиток закипит за 6-8 минут.

Стоимость новинки на краудфандинговой платформе составляет $14.

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Гаджеты, Xiaomi, Термокружка.
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