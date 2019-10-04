Беспилотный вертолет Night Intruder 600 VT успешно совершил первый полет

Новости технологии:Летательный аппарат создали на основе двухместного легкого вертолета: он стал первым беспилотником южнокорейской компании с вертикальными взлетом и посадкой.

В Южной Корее впервые испытали беспилотный вертолет Night Intruder 600 VT, созданный на основе двухместной винтокрылой машины.

Прототип продемонстрировал возможность зависания в воздухе и горизонтального полета, тем самым подтвердив возможность эффективного управления.

Представители KAI ранее сообщили изданию Jane's, что Night Intruder 600 VT имеет длину девять метров, ширину два метра и высоту 2,5 метра. Сейчас максимальная взлетная масса аппарата составляет 600 килограммов, но в будущем ее хотят увеличить до 750.

Разрабатывать Night Intruder 600 VT начали в 2017 году: впервые проект выставили на всеобщее обозрение на выставке DX Korea в ноябре 2018 года. В июле KAI получила от южнокорейского Министе

Korea Aerospace Industries хочет завершить текущий этап разработки воздушного судна к концу года. Ожидается, что дальнейшие работы по совершенствованию системы автоматического взлета и посадки начнутся на втором этапе разработки Night Intruder 600 VT. Проект компания ведет за счет средств из собственного научно-исследовательского фонда.

Ранее Jane's сообщило, что новый летательный аппарат получит электронно-оптический комплекс, включающий, в частности, инфракрасную камеру. Другие планируемые полезные нагрузки включают в себя лазерный дальномер и радиолокатор с синтезированием апертуры.

Сейчас KAI делает все возможное, чтобы их разработка удовлетворяла требованиям потенциального заказчика в лице южнокорейского Минобороны, которое в будущем хочет использовать беспилотный аппарат в своих интересах.

Напомним, в 2017 году специалисты США испытали автономный вариант символа Вьетнамской войны — вертолета UH-1. Предполагается, что набор из сенсоров и специального программного обеспечения предоставит Корпусу морской пехоты новые возможности.

А недавно американская компания Bell Helicopter продемонстрировала облик и характеристики небольшого перспективного скоростного вертолета 360 Invictus, который можно будет применять для разведки и нанесения ударов по наземным целям. Уже вскоре компания намерена представить макет своего детища.