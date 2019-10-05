Xiaomi Mi Band 5: фитнес-трекер получит поддержку NFC по всему миру

Новости технологии:Источники уже делятся новыми подробностями о пятом поколении браслета.

В середине июня компания Xiaomi выпустила новое поколение фитнес-трекеров Mi Band 4 (на фото) и уже работает над преемником - Xiaomi Mi Band 5.

Чего ждать

Похоже, наконец грузовик с плюшками перевернется и за пределами Китая. По информации TizenHelp, поддержка NFC теперь будет и на международном рынке.

Напомним, у Xiaomi Mi Band 4 есть две версии: с модулем NFC и без него, причем первая версия доступна только для китайских пользователей. В странах за пределами Поднебесной доступна лишь версия без поддержки NFC.

Ожидается, что Xiaomi Mi Band 5 выйдет во втором квартале 2020 года. Как обычно, производством фитнес-трекеров займется компания Huami.

Видимо, с помощью расширения функционала Xiaomi хочет еще больше укрепиться на рынке носимых устройств. Хотя и сейчас популярности гаджетов Mi Band можно только позавидовать. Напомним, Xiaomi Mi Band 4 стал хитом продаж, особенно на родном рынке: в Китае первый миллион браслетов разошелся всего за 8 дней. Безусловно, если Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC на международном рынке - стоит ждать новых рекордов.