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Samsung уменьшила стоимость смартфона Galaxy S10

Samsung уменьшила стоимость смартфона Galaxy S10
06:28 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Цена Galaxy S10 была снижена на $200.

Компания Samsung после выхода линейки Galaxy Note 10 решила снизить цены на февральские флагманы Galaxy S10.

Что и почем

Правда, пока подешевели только смартфоны в официальном магазине Samsung в США, но в том числе и разблокированные (то есть не привязанные к определенному оператору). Купить со скидкой можно Galaxy S10 и Galaxy S10+ с максимальным объемом памяти.

Так, Galaxy S10 с 512 ГБ памяти теперь стоит на $200 дешевле: $950 вместо $1150. На $200 подешевел и Galaxy S10+ с таким же объемом памяти: сейчас за него просят $1050. А вот версию с 1 ТБ памяти отдают на $300 дешевле — за $1300.

В результате Galaxy S10 и Galaxy S10+ с 512 ГБ со скидкой стоят всего на $50 дороже версий с меньшим объемом памяти.

А вот стоимость Galaxy S10 5G и Galaxy S10e осталась прежней.

Сколько будут действовать новые цены и снизятся ли ценники и в других странах — пока неизвестно.

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Цена, Samsung, Смартфон, Телефон, Galaxy S10.
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