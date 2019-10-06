Хороший способ расслабиться: Xiaomi выпустила мини-массажер для головы

Новости технологии:Китайский производитель Xiaomi продолжает удивлять своих фанатов интересными и полезными девайсами.

Один из лучших способов успокоиться после напряженного дня - помассировать кожу головы руками. Это также можно сделать с помощью массажера для головы, который улучшает кровообращение в коже головы и увеличивает рост волос. Кроме того, массажеры для головы помогают снять напряжение в мышцах, уменьшить головные боли и обеспечить глубокое расслабление.

Поэтому компания Xiaomi выпустила новый мини-массажер для головы - Mini Head Massager, которым можно пользоваться где бы ты не был - во время поездки, прогулки или в сложный рабочий день.

Мини-массажер для головы поставляется с вращающимися 4-колесными насадками для массажа и может использоваться в сухих и влажных условиях. У него есть несколько режимов скорости. Массажер хватает голову точно так же, как пальцы, имитируя действия, выполняемые с пальцами. Это гарантирует, что однократные манипуляции не будут повторяться слишком долго, что способствует циркуляции крови в голове и снимает усталость мозга.

Nouveau produit MINI Head Massager K102 sur la plateforme de vente partenaire de Xiaomi. massage rotatif à 4 roues| réglage à deux vitesses, force surround | IPX6 | Écran LED #Xiaomi #MINI #Massage #UniversXiaomi pic.twitter.com/zFBHVF050O — UniversXiaomi (@UniversXiaomi) October 1, 2019

Кроме того, у массажера есть четыре выбираемых режима и кнопки для регулировки. Тело массажера оснащено водонепроницаемой функцией IPX6. Щетки используют мягкие резиновые контакты, которые сочетают в себе гибкость и эластичность. Цикл массажа занимает 10 минут. После - он отключается автоматически. Одной полной зарядки может хватить на 6 циклов массажа, прежде чем ее нужно будет снова заряжать.

Конструкция массажера головы состоит со съемной зарядной базы, которая предотвращает повреждения интерфейса USB при необходимости очистки корпуса. Голова массажера оснащена черным светодиодным экраном, который показывает текущую скорость массажа.

На местном рынке Mini Head Massager оценен в 200 юаней (это 28 долларов).