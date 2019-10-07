"Legacy Saga": Garmin презентовала смарт-часы в честь "Звездных войн" (Фото)

Новости технологии:Компания Garmin выпустила "умные" часы в честь "Star Wars".

Джорджа Лукаса- «Звёздные войны: Эпизод IX». В честь этого компания Garmin выпустила «умные» часы Legacy Saga Star Wars.

Темная и светлая стороны

Часы представлены в двух версиях — Rey и Darth Vader в честь героев фильмов. Они символизируют темную и светлую стороны, между которыми выбирает сам пользователь.

Версия Rey получила 40-миллиметровый корпус, 1,1-дюймовый дисплей с разрешением 218×218 пикселей и аккумулятор, емкости которого хватит на 7 дней работы либо до 5 часов в режиме GPS с воспроизведением музыки. Толщина часов 12,7 мм, весят они 40 г.

Ремешок Rey белого цвета: на выбор есть кожаный и силиконовый. О «Звездных войнах» напоминает эмблема джедая и цитата Рей «Нет ничего невозможного».

У версии Darth Vader, наоборот, ремешок черного цвета с красными вставками (кожа либо силикон). Они крупнее: 45 мм, 1,3-дюймовый дисплей с разрешением 260×260 пикселей, толщина 12,8 мм и вес 50,5 г. Автономность — до 8 дней в обычном режиме и до 6 часов в режиме GPS с музыкой.

На корпусе этой модели нанесена цитата «Правь галактикой».

Что умеют

В целом, набор функций у обеих моделей одинаковый. Они управляют воспроизведением музыки, отображают уведомления со смартфона, отслеживают показатели пульса, дыхания, режимов сна, уровня стресса, менструального цикла, поддерживают различные типы физической деятельности и более 20 спортивных приложений.

Цена

Обе модели стоят $399.99. Пока они не доступны, но продажи должны начаться через 3–5 недель.