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Стало известно, почему выпуск бюджетного iPhone SE2 очень выгоден Apple
Стало известно, почему выпуск бюджетного iPhone SE2 очень выгоден Apple

Стало известно, почему выпуск бюджетного iPhone SE2 очень выгоден Apple

Стало известно, почему выпуск бюджетного iPhone SE2 очень выгоден Apple
04:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости технологии:Как заверил известный аналитик Минг-Чи Куо, новый бюджетник Apple выпустит уже в 2020 году.

Как информирует издание PhoneArena, Минг-Чи Куо предоставил новую информацию об iPhone SE2. Аналитик объясняет, что компания выпустит этот смартфон, потому что это ей экономически выгодно – это позволит Apple увеличить продажи смартфонов сразу на 10%.

В общем, Apple должна продать около 8 миллионов iPhone SE 2 до конца 2020 года. В компании сделают ставку на владельцев iPhone 6 и 6 Plus, которые не получили обновление до операционной системы iOS 13, поэтому им нужно будет обновить девайс.

Также Куо предполагает, что спрос на новую линейку iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превышает ожидания. Apple должна продать 40 миллионов этих моделей.

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Что известно об iPhone SE2? Как ранее сообщали аналитики, новый бюджетник будет напоминать iPhone 8. В частности, он получит экран с широкими рамками и фирменную кнопку “Домой” со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID. Также он должен получить фирменный процессор Apple A13 и 3 ГБ оперативной памяти.

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Apple, Бюджетный iPhone, Минг-Чи-Куо, iPhone SE2.
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