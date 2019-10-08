Instagram перешел на темную сторону: новая тема приложения на iOS-устройствах (Фото)

Новости технологии:Разработчики Instagram выпустили свое приложение с темной темой для пользователей iOS-устройств.

Как и в случае с версией под Android, iOS-приложение также получило глубокий черный цвет, который отлично подходит для iPhone с OLED-дисплеями.

Включить режим Dark Mode вручную нельзя. Тема меняется автоматически, когда ваше устройство переключается на темный интерфейс. Поэтому новый режим будет работать только на смартфонах с iOS 13.

Новая версия Instagram c Dark Mode уже доступна для скачивания в магазине App Store.

Напомним, недавно разработчики социальной сети выпустили отдельный мессенджер Threads для общения с близкими друзьями.