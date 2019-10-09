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Компания AMD представила новые процессоры

Компания AMD представила новые процессоры
20:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Вендор опубликовал подробные характеристики новинок, однако, как оказалось, с покупкой чипов могут возникнуть проблемы.

Компания AMD представила две новые модели десктопных процессоров – Ryzen 9 3900 и Ryzen 5 3500X. 

Основные характеристики Ryzen 9 3900. Процессор получил 12 ядер и 24 потока. Особенностями новинки стали: уменьшенный теплопакет (TDP) до 65 Вт и слегка "урезанная" базовая частота – 3,1 ГГц против 3,8 ГГц у модели Ryzen 9 3900X, сообщает Tom's Hardware.

Особенности продажи. Для распространения новинки производитель выбрал OEM-модель поставок: процессор будет доступен только в составе готовых сборников и не поступит на прилавки розничных магазинов как отдельный продукт.

Основные характеристики новых процессоров

Основные характеристики Ryzen 5 3500X. Процессор стал упрощенной модификацией Ryzen 5 3600. Новый CPU получил 6 ядер с тактовой частотой 3,6 ГГц (до 4,1 ГГц в режиме boost), и лишился функции SMT: у него только 6 потоков.

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Особенности продажи. Примечательно, что данная модель появится только на китайском рынке для OEM-партнеров "красного" вендора.

Дата старта продаж и стоимость. По заявлению AMD, новинки уже доступны для оптовых закупок, цена новых процессоров линейки Ryzen не объявлена.

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Процессор, Технологии, AMD, Техно.
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