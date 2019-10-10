Все как у людей: в США робот-полицейский нахамил обратившейся к нему женщине

Новости технологии:Робот-полицейский нагрубил обратившемуся к нему человеку вместо того, чтобы позвать на помощь.

Робот-полицейский HP RoboCop, разработанный компанией Knightscope и патрулирующий парковку, не смог помочь обратившейся к нему женщине. В ответ на нажатие кнопки экстренного вызова полиции робот попросил ее "убраться с дороги" и продолжил патрулировать территорию. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел в начале октября на парковке у супермаркета в Солт-Лейк Сити. Женщина по имени Кого Гебара увидела драку и подошла к патрулирующему территорию роботу, чтобы вызвать полицейских.

Однако после нажатия кнопки экстренного вызова HP RoboCop сначала никак не реагировал, а затем попросил Гебару "убраться с дороги" и продолжил патрулировать парковку по заранее заданной траектории. В результате женщине пришлось звонить по телефону 911 — прибывшие врачи скорой помощи доставили одного из участников драки в больницу с травмой черепа.

В разговоре с изданием представитель Knightscope заявил, что патрулирование уличной парковки — часть пилотного проекта, запущенного компанией. А кнопка экстренного вызова пока не подключена к отделу полиции — все вызовы на данном этапе попадают сначала в Knightscope.