Игра Call of Duty: Mobile установила абсолютный рекорд

Новости технологии:Такой проект является самым успешным релизом в истории игр для iOS и Android.

За первую неделю после официального релиза Call of Duty Mobile количество загрузок игры превысило 100 миллионов.

Результаты конкурентов. Показатели шутера в несколько раз превосходят результаты PlayerUnknown's Battlegrounds и Fortnite за аналогичный период, сообщает 4PDA.

Для сравнения, вышеназванные шутеры – титаны PUBG и Fortnite скачали 26,3 миллиона и 22,5 миллиона раз соответственно. Экшен Apex Legends может похвастаться 25 миллионами загрузок на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

То есть показатели Call of Duty Mobile Игра Call of Duty Mobile официально доступна на iOS и Android превосходят результаты самых успешных шутеров последних лет вместе взятых. Что касается прибыли, то мобильный боевик уже принес своим создателям впечатляющие 17,7 миллиона долларов.

Главным конкурентом Call of Duty Mobile в вопросе успешности остается Mario Kart Tour, которая показала рекордное количество загрузок в первые дни релиза. Гонка показала лучший старт среди игр Nintendo – за несколько дней ее установили 90 миллионов раз.

Что известно об игре? Напомним, шутер Call of Duty Mobile вышел на iOS и Android 1 октября. Сейчас в нем доступны классический мультиплеер и "королевская битва". Вскоре разработчики добавят и зомби-режим.

Успех мобильной итерации боевика аналитики связывают с повышенным интересом к его "старшему брату" в лице перезапуска Modern Warfare, который выйдет уже 25 октября.