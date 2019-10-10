Click to call: Google тестирует новую функцию для браузера Chrome

Новости технологии:Разработчики Google Chrome добавили в браузер функцию, которая позволит отправлять номера телефонов на смартфон.

Совсем недавно в Google представили функцию, которая позволяет обмениваться ссылками между рабочим столом и экраном телефона. Сейчас компания тестирует аналогичную функцию для телефонных номеров. Если щелкнуть на гиперссылку с номером телефона или выделить его и нажать правую кнопку мыши, то можно будет позвонить на него прямо со своего телефона.

Если щелкнуть на гиперссылку с номером телефона в Chrome Beta 78, в адресной строке открывается запрос, запрашивающий, с какого устройства вы хотите совершить вызов.

Также, выделив и щелкнув правой кнопкой мыши любой номер телефона, с которым вы столкнулись, можно будет отправить его на свой телефон через пункт контекстного меню. в любом случае, вы получите на своем смартфоне уведомление с номером.

Нажав на него, номер автоматически вставится в приложение для набора телефонов.

Эта функция должна быть активной по умолчанию, но если она не работает, то нужно скопировать и вставить в адресную строку следующее: chrome://flags/#click-to-call-context-menu-selected-text и активизировать через "флаг". После перезапуска браузера функция должна будет заработать.

Функция точно доступна для смартфонов на ОС Android 9 и 10, а вот будет ли работать на более старых версиях ОС не известно.