Warner Bros. и разработчики Hitman 2 готовят новый совместный проект

Новости технологии:IO Interactive и Warner Bros.создают новую игру.

HITMAN 2 не стала громким релизом для IO Interactive, да и сама студия не хвасталась финансовыми успехами. В то же время новый партнер компании в лице Warner Bros., видимо, остался доволен сотрудничеством, и теперь они готовят новый совместный проект.

Что известно

Если верить Businesswire, то IO Interactive и Warner Bros. объединились, чтобы выпустить новую игру для консолей и персональных компьютеров. Работать над проектом будут студии в Копенгагене и Мальмё. Деталей о сюжете или игровом процессе не раскрыли, но разработчики создают новую для IOI вселенную вместе с Warner Bros.

«IO Interactive гордится своей историей по созданию неотразимых персонажей и вселенных игроков — это в нашей ДНК. Так как мы приступаем к реализации этого захватывающего проекта по созданию новой вселенной для IOI вместе с Warner Bros., мы ищем таланты, которые присоединятся к нашим командам в Копенгагене и Мальме для этого необыкновенного путешествия», — сказал Хакан Абрак, генеральный директор IO Interactive.

Все же фанатам Hitman не стоит расстраиваться. В интервью генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак намекнул, что «лысый убийца» отправится и в третье приключение, которое объединит предыдущие игры серии.