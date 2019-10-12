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Google и Levi's разработали "умную" куртку (Видео)

Google и Levi's разработали "умную" куртку (Видео)
11:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Levi's пообещала, что новинки будут представлены на рынке шире, чем предыдущая модель, но появятся ли они в Украине – неизвестно.

Компания Levi's представила новые версии "умной" куртки, которую разработали совместно с Google в рамках проекта Jacquard. Особенностями новой разработки стали возможность дистанционного управления смартфоном с помощью встроенных датчиков и существенно сниженная цена, по сравнению с оригинальной версией.

Особенности. В новых куртках Levi's сам передатчик от Google стал гораздо меньше. Кроме того, он научился сигнализировать об оповещениях с помощью светодиода и вибрации, сообщается на официальном сайте проекта.

Теперь ведущие нити, которые и выступают в роли сенсорного датчика, вшитые не в сам рукав, а только в часть манжеты. Для управления устройством по-прежнему используются свайпы и тапы, которые можно запрограммировать через смартфон. 

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Владельцу предлагается настроить до четырех различных свайпов и касаний для выполнения примерно дюжины действий, таких как: воспроизведение/пауза музыки, отключение звука на смартфоне, добавление точки на карте и другие.

Куртка также может сообщать о статусе заказа такси в Uber и управлять шумоподавлением в наушниках Bose.

Цена. Базовая версия новой Trucker Jacket обойдется в 198 долларов (около 5 тысяч гривен), а за вариант с теплой подкладкой Sherpa Jacket придется заплатить на 50 долларов больше (ориентировочно 6200 гривен). Заметим, оригинальная куртка стоила 350 долларов (около 8700 гривен).

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Одежда, Технологии, Куртка, Техно, "Умная" куртка.
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