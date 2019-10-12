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Суббота, 12.10.2019
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В приложении Google Maps появилась новая полезная функция для незрячих
В приложении Google Maps появилась новая полезная функция для незрячих

В приложении Google Maps появилась новая полезная функция для незрячих

В приложении Google Maps появилась новая полезная функция для незрячих
22:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости технологии:Google добавил в приложение Maps голосовые инструкции для незрячих.

В мобильном приложении Google Maps появились функции для незрячих и людей с нарушениями зрения. Теперь программа может сопровождать человека во время пеших прогулок, постоянно рассказывая о его местонахождении.

Как отметили в блоге компании, голосовые сообщения приложения похожи на объявления в общественном транспорте.

Во время путешествия Google Maps будет сообщать человеку, не сбился ли он с пути, сколько осталось до следующего поворота и есть ли впереди пешеходный переход. Так люди с нарушениями зрения смогут расслабиться и не думать постоянно о маршруте.

Доступен режим дополненной реальности в Google Maps

Функция доступна для Android и iOS. Сейчас озвучка доступна только на английском и японском языках, остальные разработчики планируют добавить позже.

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Google, Технологии, Google Maps, Приложение, Техно, Maps.
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