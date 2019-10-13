Xiaomi скоро представит смарт-часы Haylou

Новости технологии:Xiaomi предлагает "умные" часы Haylou всего за $15.

Компания Xiaomi собирает на своей краудфандинговой платформе Youpin деньги на «умные» часы под торговой маркой Haylou.

Что умеют

Часы получили 1,34-дюймовый IPS дисплей с мягким ремешком и аккумулятор емкостью 210 мАч, одного заряда которого хватит до 14 дней работы устройства.

Благодаря встроенному датчику ЧСС гаджет следит за сердечным ритмом пользователя, также мониторит качество сна и предлагает 9 спортивных режимов, в том числе ходьба, бег, езда на велосипеде, альпинизм и даже йога.

Также есть будильник и секундомер, а с помощью приложения Haylou App часы сообщают владельцу о входящих вызовах и сообщениях на смартфон.

Смарт-часы защищены от влаги и пыли по стандарту IP68.

Цена

Стоят такие часы всего $15. На выбор есть две версии: в черной и белой расцветках.