Немецкая компания Hymer планирует выпустить уникальный дом на колесах (Видео)

Новости технологии:Немецкая компания Erwin Hymer Group представила концепт Galileo, который демонстрирует, какими станут путешествия в будущем.

По сути, это настоящая крошечная квартира, катящаяся по шоссе. Hymer заявляет, что Galileo - модульный автомобиль.

Его плоское шасси с электромоторами пригодно для установки абсолютно любого кузова. Такое решение позволяет создавать уникальные автомобили с учетом любых индивидуальных предпочтений заказчиков.

Преимуществом технологии автономного управления стало то, что необходимость оставлять значительную часть салона для водителя отпадает и это пространство можно использовать для других целей. Таким образом, объем жизненного пространства автодома существенно увеличивается.

В видеоролике, посвященном Hymer Galileo, рассказывается о новом уровне отдыха во время путешествий - буквально не выходя из дома, оборудованного всеми удобствами, пока автомобиль едет из точки А в точку В.

С помощью нового концепта Hymer пытается переосмыслить автодома. Идея компании заключается в том, что люди могут арендовать тот или иной кузов автодома для поездок или других целей. Когда же путешествие закончится, специалисты Hymer установят на платформу другой кузов, который будет отвечать требованиям следующих арендаторов.

Hymer - не единственная компания, которая задумалась над тем, как технологии автономного вождения могут повлиять на рынок автодомов.